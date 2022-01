Avanço da covid-19 na Bahia faz OSID suspender visitas nas unidades de saúde

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) informaram, nesta segunda-feira (17), a decisão pela suspensão das visitas aos pacientes internados nas unidades de saúde da instituição. A medida valerá por 15 dias e foi adotada em decorrência do aumento de casos de covid-19 na Bahia.

No perfil oficial no Instagram, a administração comunicou que o objetivo é reduzir a circulação de pessoas na área hospitalar. “A OSID ressalta ainda que os familiares seguirão recebendo, regularmente, informações sobre o estado de saúde de seus entes queridos, seja através de boletins médicos via telefone, ou por meio de vídeochamadas com os pacientes”, diz o comunicado.