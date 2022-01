Avanço da covid: Rui anuncia que vai reduzir público de eventos

Com o aumento rápido no número de casos de covid-19 na Bahia, o governador Rui Costa anunciou nesta segunda-feira (10) que vai reduzir o público permitido em eventos no estado. Atualmente, é permitida a participação de 5 mil pessoas em eventos pagos.

"Ainda vamos estudar o número exato, mas devemos diminuir, no decreto, a quantidade de pessoas permitidas em eventos", escreveu, nas redes sociais.

Ainda de acordo com o governador, não há intenção inicialmente de fazer alterações nas atividades econômicas. "Neste momento, não pretendemos alterar o decreto para atividades econômicas, mas fica o meu apelo: você que tem o seu estabelecimento, exija o uso de máscaras", completou.

Ainda vamos estudar o número exato, mas devemos diminuir, no decreto, a quantidade de pessoas permitidas em eventos. Neste momento, não pretendemos alterar o decreto para atividades econômicas, mas fica o meu apelo: você que tem o seu estabelecimento, exija o uso de máscaras. — Rui Costa (@costa_rui) January 10, 2022

Durante o evento de assinatura da ordem de serviço para implantação do Hospital Ortopédico da Bahia e do Centro Educação, Inovação e Formação, o governador explicou que vai se reunir com Secretaria estadual da Saúde (Sesab) para definir o público exato que será permitido. O novo número será publicado em decreto.

Ainda de acordo com Rui, a liberação de eventos será progressiva e inversamente proporcional. "A redução será progressiva, quanto mais a doença crescer, menor será o número de pessoas permitidas em festas", explicou o governador. Como argumento, Rui diz que atualmente a Bahia tem 4 mil casos ativos e, no mês de dezembro, eram 2 mil. A previsão é de que esse número chegue a 5 mil ainda nesta semana.