Avanço da ômicron faz arcebispo reforçar pedidos para respeito dos protocolos nas missas

O aumento de casos de covid-19 motivou o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, a enviar um comunicado aos párocos e padres da Arquidiocese de Salvador para reforçar os cuidados.

"Temos a grave responsabilidade de continuar a colaborar para preservar a vida e a saúde da população, evitando enfermidades e mortes", diz o texto enviado às igrejas. O arcebispo afirma ainda que a comunidade religiosa não tem competência para deliberar sobre a pandemia.

"Não temos competência para deliberar normas no campo da saúde pública, principalmente, no grave cenário de pandemia", diz outro trecho do comunicado. Dom Sergio também alertou para as fake news que podem prejudicar a população.

O arcebispo também relembrou o decreto estadual, que determina a ocupação máxima de 50% nas igrejas e templos, o controle dos fluxos de entrada e saída nos locais, ventilação e respeito ao distanciamento social e o uso de máscaras.

Continuam proibidos o abraço da paz, dar as mãos durante orações e a distribuição de folhetos. A igreja também recomenda que a distribuição da comunhão deve ser feita com o uso de máscara facial e a prévia higienização das mãos, e a higienização de microfones.