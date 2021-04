Avião da Segunda Guerra faz pouso no mar, próximo a banhistas, após pane; vídeo

Um avião dos anos 40, época da Segunda Guerra Mundial, realizou um pouso forçado no mar, próximo a banhistas, após sofrer uma pane durante o voo. A amerrissagem ocorreu durante um show aéreo perto da Base da Força Espacial Patrick, na Flórida (EUA), no sábado (17).

De acordo com equipes de emergência, ninguém ficou o ferido. Já o piloto do bombardeiro recusou-se a ser levado para o hospital para uma avaliação médica. De acordo com o "Florida Today", o pouso foi "suave", a poucos metros da areia. Veja o vídeo do momento:

Air show pilot makes emergency landing in the sea off Cocoa Beach, Florida. No injuries reported. https://t.co/XpBUEdDnik pic.twitter.com/0Fgv9d1dy5 — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) April 18, 2021

O vídeo filmado por um banhista mostra que a única hélice da aeronave não estava mais girando durante o toque na água. Assim que a aeronave parou, populares se lançaram ao mar para socrrer o piloto.

O condutor - que não foi identificado - teve que pousar a aeronave de emergência após um problema mecânico, segundo pessoas ligadas ao show aéreo. O avião havia sido reformado durante 18 anos, até que ficou pronto para voltar a voar em janeiro do ano passado.

O bombardeiro, que depois da Segunda Guerra passou a combater incêndios, será levado a um hangar em Titusville (Flórida), onde deverá passar por nova e demorada reforma.