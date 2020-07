Avião de pequeno porte cai em São Paulo; piloto morre carbonizado

Um avião de pequeno porte caiu na região do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, no final da tarde desta quarta-feira (8). As informações são do G1.

Um morador próximo ao aeroporto presenciou a queda e gravou um vídeo. O avião caiu na Avenida Braz Leme e, segundo informações iniciais dos Bombeiros, o piloto morreu carbonizado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto tentou um pouso de emergência por causa de uma pane no motor. O avião, de modelo BE58, porém, caiu pouco antes da pista do aeroporto.

(Reprodução/Redes Sociais)

"Eu estava a uns 50 metros pela Braz leme e eu vi uma bola preta, uma explosão. Aí, eu já cheguei perto explodiu um pouco mais. Eu consegui ver um corpo, mas não tinha como chegar perto. Estava pegando fogo ainda e tava muito quente perto. Eu só não entendi se estava decolando ou chegando porque o muro parece que não foi abalado. Foi no meio da pista sentido bairro", disse o engenheiro civil, Fausto Batista.