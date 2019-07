Avião decola da Bahia, piloto morre em voo e copiloto faz pouso de emergência

O piloto de um avião bimotor sofreu um enfarte e morreu na manhã de sábado (6) durante um voo entre Bahia e São Paulo. O copiloto assumiu a aeronave King Air C90A e fez um pouso de emergência no aeroporto Internacional de Campo Grande (MS).

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o avião seguia de Barreiras, no Oeste baiano, para Americana, interior de São Paulo. No meio do trajeto, o piloto Benedito Fernando Ricci, de 59 anos, passou mal e desmaiou.

O copiloto Matheus Pasquotti assumiu o comando da aeronave, solicitou atendimento médico e após autorização da Infraero fez um pouso de emergência em Campo Grande, por volta das 10h. Segundo a Infraero, antes mesmo do pouso, Ricci teve um enfarte e morreu.

Benedito enfartou durante voo (Foto: Reprodução/Facebook)

No Facebook, Pasquotti fez uma homenagem ao amigo, com quem trabalhava junto há cinco anos. Segundo post de Matheus nas redes sociais, o colega não havia esboçado qualquer problema durante o dia. "Tomamos nosso café, preparamos nossas coisas, tiramos o avião do hangar e fomos fazer o que mais gostamos de fazer, voar. Mas no meio do caminho, como em um piscar de olhos, você se foi meu amigo. Me faltam palavras para descrever o que estou sentindo", postou.

Em choque, o passageiro que estava na aeronave foi levado à Santa Casa.

Benedito prestava serviço em Americana e morava em Rio Claro, cidade vizinha.