Avião do Governo da Bahia sofre pane em pouso e se choca contra vegetação

Um avião do Governo da Bahia sofreu uma falha mecânica durante um pouso realizado no Aeródromo de Condeúba, no sudoeste da Bahia, e se chocou contra uma área de vegetação na manhã desta quarta-feira (27).

De acordo com a gestão estadual, apesar do imprevisto, o incidente não passou de um susto e os dois pilotos que estavam na aeronave não ficaram feridos.

O avião é da Casa Militar e possui prefixo PP-EIN. Ele decolou do Aeroporto de Salvador com destino ao Aeródromo Condeúba e chegou a pousar no destino final, mas não concluiu a operação como esperado.

Em nota, o Governo disse que a tripulação é habilitada e conhece bem a aeronave, e que o avião está regularizado e com todas as revisões periódicas em dia. Diante da pane, no entanto, uma avaliação será feita no equipamento.

A assessoria de imprensa do governo informou ainda que todas as medidas cabíveis foram adotadas e que está dando suporte à tripulação.

O avião em questão não é utilizado pelo governador Rui Costa e também não havia previsão de nenhuma autoridade seria transportada nele.