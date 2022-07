Avião faz pouso forçado na zona rural de Ruy Barbosa, na Chapada Diamantina

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado em Calindé II, na zona Rural de Ruy Barbosa, na manhã desta segunda-feira (4). O piloto, de 53 anos, e um passageiro foram socorridos e não ficaram feridos, apesar do susto.

Segundo a prefeitura da cidade, o piloto informou que a hélice do avião quebrou e, por isso, ele realizou o pouso forçado na fazenda de Vidal, próximo ao Calindé II. O homem tentou realizar uma aterrissagem no local, mas o terreno acidentado provocou o tombamento da aeronave.

O avião particular havia saído da cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, com destino a Ibotirama, no oeste da Bahia. O piloto, que possuí 25 anos de experiência na área, revelou que é a terceira vez que uma situação assim acontece com ele. A prefeitura não soube informar qual a empresa dona da aeronave.