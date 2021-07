Avião parte ao meio e cai durante tentativa de pouso nas Filipinas

Pelo menos 31 pessoas morreram e 50 ficaram feridas na queda de um avião nas Filipinas, neste domingo (4). A aeronave tinha 92 pessoas abordo, contando com os pilotos e os cinco integrantes da tripulação, e 11 pessoas ainda estão desaparecidas.

A aeronave Lockheed C-130 estava tentando pousar na ilha de Joló, na província de Sulu, mas se partiu ao meio durante. As informações foram divulgadas pela Força Aérea em um comunicado, acrescentando que as equipes de resgate estão no local.

Segundo o G1, muitos dos passageiros haviam se formado recentemente no treinamento militar básico e estavam sendo enviados para a ilha como parte de uma força conjunta que lutava contra grupos armados nesta região de maioria muçulmana.