Avião que caiu com Marilia Mendonça estava irregular? O que se sabe sobre o King Air

O avião que levava a cantora Marilia Mendonça para um final de semana de shows em Minas Gerais caiu nesta sexta-feira (5) causando a morte de todos os passageiros e algumas fontes próximas da cantora mostravam que a aeronave estava em situação irregular e que acumulava processos no Ministério Público pelo mesmo motivo.

Segundo o site 'Notícias da TV', o avião demostrava processos por irregularidades em alguns âmbitos. "A empresa acumula irregularidades que colocam em risco tripulantes e passageiros."Uma pesquisa pública feita no site da Agência mostra que a empresa proprietária da aeronave, a Pec Táxi Aéreo, acumula três processos no Estado de Goiás. Informações são do mesmo site de notícias.

Outra Versão

O site metrópoles anunciou que o avião que levava a cantora estava regular, sendo comprado pela PEC Taxi Aéreo em julho do ano passado e com capacidade para seis pessoas.

O modelo da aeronave em que Marília Mendonça voava é um Beech Aircraft com duas turboélices. Ele está registrado para aviação privada, serviço de transporte aéreo público não regular e táxi aéreo.

Problemas com Avião:

Em 2018, um voo em que ela estava foi interceptado por fazer táxi aéreo irregular, contudo, tudo indica que essa aeronave estava em método satisfatório de segurança. Pessoas que estavam no local afirmam que um alto barulho e estrondo saia da aeronave antes da queda.

Testemunhas:

No local, de acordo com o G1, pessoas deram informações sobre o que teria causado a queda da aeronave. Antes do acidente, moradores relataram que viram o avião rodando no ar.

Ainda segundo depoimentos de alguns moradores da região, depois ouviu-se um grande estrondo. Uma peça teria se desprendido no ar e caído sob as pedras.