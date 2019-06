Aviões do Forró cobra R$ 17 milhões de Solange Almeida na justiça

Após processar a banda Aviões do Forró, agora é Solange Almeida que sentará no banco dos réus por conta de uma ação movida pelo seu ex-grupo musical. Isaías Duarde, empresário da banda, diz que a cantora deixou o grupo com uma dívida de mais de R$ 17 milhões.

De acordo com informações do Diário de Pernambuco, Isaías CD, como é conhecido, ainda tentou negociar a permanência de Solange na banda. Entretanto, a cantora teria preferido seguir a carreira solo e se jogar pelo mundo do ‘sertanejo feminino’, em alta por causa de nomes como Marília Mendonça, Mayara e Maraísa, Simone e Simaria, quando anunciou seu desligamento.

A publicação ainda conta que Isaías relata que os sócios do Aviões do Forró concordaram em aumentar de 15% para 25% as cotas de Solange na sociedade.

"Não satisfeita, ao final do mês de setembro de 2016, a demandante avisou que estava em negociação com um empresário em São Paulo. Ele se propunha a investir na gravação de um CD e um DVD em caráter 'solo'. E, mesmo tendo sido abonada com 10% do capital social, insistia em abandonar a banda Aviões do Forró de modo absolutamente abrupto, comprometendo, gravemente, todo o planejamento societário. Simplesmente ignorando os inúmeros eventos que já haviam sido contratados entre a empresa e os tomadores de serviços (shows), entes públicos e privados", contou Isaías CD.

Ele ainda pontuou que antes da saída de Solange, a banda Aviões do Forró fazia em média 26 shows por mês. Atualmente número diminuiu para 16 e “afetou mortalmente o cronograma artístico e financeiro do grupo”.

Recentemente, a cantora afirmou que tentou conversar com os sócios de forma amigável, mas não conseguiu resposta algum. Em desabafo no Instagram, Solange chorou ao revelar o desfecho da história.

“Tem muita coisa que aconteceu até porque a minha intenção não é criar mais confusão. Por mim isso não teria vindo a público. Sinto pena e até choro porque não queria que as coisas tivessem chegado a essa ponto. Tinha na minha cabeça que essa história ia ser linda do começo ao fim. Quantas tentativas de encontros para sentar, tomar um vinho e dar um abraço. Todas me foram negadas. Vocês não tem ideia de tudo o que eu passei. Uma hora vocês vão fazer. Eu pensei nos outros para não prejudicar famílias perfeitas, pessoas idôneas e sérias, para o escândalo não ser ainda maior do que está sendo”, disse ela em seu perfil na rede social.