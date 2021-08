Aviões são utilizados para combater incêndio florestal no Norte baiano

A força-tarefa que combate o incêndio florestal em pontos de Mandarino, Baixão do Jacu, Bandeira de Baixo, localidades entre os limites das cidades de Pilão Arcado e Campo Alegre de Lourdes, municípios no norte do estado, ganhou reforço de dois aviões que tentam debelar o fogo.

Já são 11 dias de combate ao fogo. Não há uma estimativa da área que foi queimada e também não se sabe a origem do incêndio. Neste momento, os bombeiros estão divididos em quatro frentes de trabalho.

Além dos dois aviões, há 18 bombeiros em solo, uma escavadeira e três caminhões-pipa sendo utilizados na força-tarefa. A expectativa é de que o fogo seja debelado até o próximo sábado (21).

No chão, os militares utilizam equipamentos como mochilas costais, foices, pás e enchadas para o combate. A área é de difícil acesso e os ventos fortes, dificultam o trabalho das guarnições.

De acordo com moradores, o incêndio está destruindo parte da fauna nativa. Cinco caititus (espécie de porco-do-mato) já foram encontrados mortos na região. Não há registro de pessoas feridas.