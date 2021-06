Avon e Indique uma Preta selecionam estagiária negra na Bahia

A Avon e consultoria Indique uma Preta se uniram no programa Sou Potência, que fará capacitação para promover desenvolvimento de estudantes negras, além de selecionar estagiárias para a multinacional. A ideia é aumentar a presença e potência de mulheres negras no mercado de trabalho.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de junho pela plataforma da Indique Uma Preta naGupy (clique aqui). As seleções para as quatro vagas de estágio exclusivas para mulheres negras nas áreas de Marketing, Finanças e Compras em São Paulo e Logística no Centro de Distribuição de Simões Filho na Bahia irão ocorrer até o fim de julho.

Para participar, as candidatas devem ter formação prevista para dezembro de 2022 ou dezembro de 2023.