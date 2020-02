Axé Music inspira mix tape assinada pelo DJ Telefunksoul para o Correio

A tradicional saudação dos Filhos de Gandhy abre a Mixtape Correio 35 anos de Axé Music (Bahia Bass Influences) assinada pelo produtor musical e DJ Telefunksoul com exclusividade para os leitores do jornal CORREIO. São cerca de três horas só de clássicos do movimento musical baiano, indo de canções da maioria dos blocos afro aos grandes hits de nomes como Gerônimo, Luiz Caldas, Banda Reflexus, Lazzo Matumbi e Daniela Mercury, só para citar alguns.

Para chegar ao compilado de 53 músicas, Telefunksoul mergulhou na sua vastíssima coleção de discos de vinil e garante: “irei fazer o volume dois porque não deu para todo mundo senão daria dez horas”, disse rindo.

Segundo o DJ, a mix é uma homenagem à Axé Music e suas origens. “Desde o samba-reggae, passando pelo deboche, fricote e tribal, até chegar ao axé devidamente consolidado, algumas destas músicas serviram de influência do que produzo e toco, o Bahia Bass veio daí, das variações de ritmo que a Axé Music proporcionou e proporciona até hj. Tudo me soa, apesar de antigo, muito à frente do tempo”, opina.

Carnavalesco de raiz, Telefunksoul já caiu na folia desde o início da semana. Neste sábado (22), o DJ toca no Blue Praia Bar (Rio Vermelho) e no Camarote Expresso 2222 (Barra), domingo (23) no Blue Praia Bar (Rio Vermelho), segunda (24) no Palco Mix (Rio vermelho), terça (25) no Beco das Cores (Barra) e na Quarta-feira de Cinzas (26) no Blue Praia Bar (Rio Vermelho).

Confira a Mix Tape e conte pra gente o que achou lá no insta (@correio24horas):

01 Filhos de Gandhy – Onisaurê - Saudação (1996)

02 Edil Pacheco - Ijexá (1984)

03 Ilê Aiyê- Depois que o Ilê passar (1984)

04 Olodum - Etiópia Mundo Negro (Instrumental) (1988)

05 Muzenza do Reggae - Guerrilheiros da Jamaica (Rumpilé) (1988)

06 Lazzo - Malê Debalê (1988)

07 Ara Ketu - Uma História de Ifá (1987)

08 Apaches do Tororó - Domingo de Carnaval Tão Lindo (1988)

09 Luiz Caldas - Baduaê

10 Djalma Oliveira - Faraó feat. Margaret Menezes (1987)

11 Celso Bahia - 2 Neguinhos (1988)

12 Gerônimo - Macuxi Muita Onda (Eu Sou Negão) (1987)

13 Banda Reflexus - Madagascar Olodum (1993)

14 Meninos do Pelô - Menino do Pelô (1993)

15 Marcionílio - Taxi ( 1986)

16 Sarajane - A Roda (1987)

17 Banda Relógio - Levada do Tambor (1993)

18 Banda Cheiro de Amor- Salassiê (1988)

19 Luiz Caldas & Acordes Verdes - O Beijo (1983)

20 Novos Bárbaros feat Jota Morbeck - Ilê Birimba (1986)

21 Carlinhos Axé & Bnada Odara - A Dança do Índio (1989)

22 Made in Bahia - Revelações (1988)

23 Raízes do Pelô - Força do Ilê (1988)

24 Jorge Zarath - Dengo Cubano (1986)

25 Daniela Mercury - O Reggae e o Mar (1994)

26 Virgílio - Iá Iá Maravilha (1986)

27 Lazzo - Me Abraça e Me Beija (1988)

28 Paulinho de Camafeu - Ali Ali Babá

29 Vevé Calazans - Abracei o Mar (1986)

30 Grupo Terra Samba - Beco do Amor (1989)

31 Gerasamba - Temperou (1994)

32 Terra Samba - Is this Love (1996)

33 Banda Revelação - Deusa do Pelô (1988)

34 Luzes de Neon - Fary Reggae (1988)

35 Ricardo Chaves - EVA (1988)

36 Asa De Águia - Bota pra Ferver (1988)

37 Chiclete com Banana- Sementes (1984)

38 Jorge Taime - Deboche do Passarinho (1986)

39 Carlos Pita - Cometa Mambembe (1986)

40 Armandinho, Dodô e Osmar- Bloco Do Prazer feat Moraes Moreira (1982)

41 Trio Elétrico Tapajós- Axé pra Lua (1981)

42 Luiz Caldas- Olho do Ciclope (1985)

43 Jauperi - Balancê (1993)

44 Banda Mel - Banalidade Nagô (1991)

45 Bandabah - Balé do Amor (1993)

46 Timbalada - Namoro a Dois (1994)

47 Banda Energia - Energia (1991)

48 Banda Tomalira - Leva Eu (1988)

49 Banda Patrulha - Orixás (1992)

50 Viviane Tripodi – Zimbabwe (1992)

51 Tonho Matéria - Desejo Egotismo (1989)

52 Zé Paulo - Rala O Pinto (1991)

53 V/A - We Are The World Of Carnaval (1988)