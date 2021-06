Ayrson Heráclito discute sua premiada obra em encontro virtual neste domingo (27)

O premiado artista visual baiano Ayrson Heráclito é o convidado do projeto Alimento da Alma em uma celebração à sua carreira que acontece neste domingo (27), às 15h, no espaço virtual do Café-teatro Nilda Spencer no YouTube Café-teatro Nilda Spencer . A programação conta com exibição de trabalhos bastante representativos da carreira do artista, entre fotos e vídeos de performances, comentados por ele mesmo em uma conversa conduzida pelo produtor cultural Ugo Mello. A atividade acontece ao vivo e é aberta ao público.

Curador, Professor-Doutor da UFRB em Cachoeira, no recôncavo baiano, Ayrson Heráclito é Ogã Sojatin da nação Jeje Mahi e um dos maiores artistas diaspóricos do Brasil. Suas obras passam por instalações, performances, fotografias e audiovisuais que trazem elementos da cultura afro-brasileira em manifestações sinestésicas que se utilizam de materiais orgânicos como dendê, charque, pipoca e açúcar, por exemplo.

Heráclito já participou de diversas exposições internacionais, como a 57 Bienal de Veneza 2017, na Itália, e possui obras em acervos por todo o mundo. Entre eles, Museum der Weltkulturen, em Frankfurt, Museu de Arte de São Paulo (MASP), Museu de Arte do Rio (MAR), Museu de Arte Moderna da Bahia, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Videobrasil e Coleção Itaú.

A atividade é realizada pelo projeto "Alimento da Alma - Ocupação Gastrocultural do Café-teatro Nilda Spencer", realizado pelo Coletivo Gastrocultura, que foi contemplado pelo edital de Ocupação e Dinamização de Espaços Culturais, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador.

SERVIÇO:

Alimento da Alma convida Ayrton Heráclito

Data: 27 de junho de 2021 (domingo)

Horário: 15h

Exibição: YouTube Café-teatro Nilda Spencer

Informações: Instagram @projeto.alimentodaalma