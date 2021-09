Azimut Holding divulga números recordes para 1° semestre de 2021

A Azimut Holding, uma empresa italiana entre os maiores operadores de private equity do mundo, anunciou números recordes para o primeiro semestre de 2021, incluindo o recorde histórico do Resultado Líquido Consolidado no semestre: 226 milhões de euros, 58% superior em comparação com o ano de 2020. Falamos com o CEO, Gabriele Blei.

Aquisições e operações dentro e fora da Itália

Nos primeiros seis meses de 2021, angariamos 12 mil milhões de euros, um valor que atinge quase 13 mil milhões se também contarmos as duas últimas transações concluídas nos EUA, com a aquisição da Pathlight, um gestor de crédito alternativo, e a aquisição de uma equipe que gere as CLO de Kennedy Lewis, onde somos acionistas minoritários há mais de 1 ano. Se considerarmos os depósitos orgânicos, o semestre fechou, globalmente, com 5.500 milhões de euros em depósitos, tanto graças à Itália, onde a nossa rede angariou 2.000 milhões de euros, como às nossas redes no exterior, que atingiram um valor positivo de 3.500 milhões de euros.

A isto acrescentamos o encerramento da operação que nos levou a ter 55% de Sanctuary Wealth, uma rede de distribuição independente nos Estados Unidos. Todos estes resultados são o resultado do trabalho em equipe, que coloca a integração entre a fábrica de produtos e a distribuição, no centro do seu modelo de negócio, de forma a proporcionar um bom desempenho aos clientes.

Não temos nenhum conflito de interesses e somos um dos poucos gestores de ativos com uma equipa de investimento global com mais de 150 profissionais, que operam através das suas próprias redes de distribuição, fornecendo novas e inovadoras soluções de investimento, tanto em produtos líquidos como alternativos.

Perspectivas para o segundo semestre

Para a segunda metade do ano, em condições normais de mercado, esperamos uma tendência positiva. Já aumentamos o nosso guia de entradas líquidas, de 4.500 milhões de euros para, pelo menos, 6 mil milhões de euros.

Como os beneficiários tiveram números tão bons?

De 2019 até hoje, os nossos clientes ganharam em uma média líquida , separando os custos, cerca de 16%. Este resultado é o resultado de uma gestão ativa, da máxima diversificação possível e da inovação de produtos que perseguimos. Mas tudo isto não seria possível sem a equipe da Global Investment, um grupo de mais de 150 pessoas que operam em todo o mundo desde 17 países, em tempo real.

Os nossos profissionais de gestão comunicam-se com as nossas redes de distribuição, proporcionando-lhes tudo o que precisam para investir em mercados globais e em todas as classes de ativos, tanto líquidos como não líquidos. Somos um gestor de ativos puro, que não faz mais do que arrecadar poupanças e investi-las, para gerar rentabilidade e uma relação duradoura com os nossos clientes.

Benefícios e segurança dos investidores da Azimut

Os mercados registaram uma tendência muito positiva na primeira parte do ano, depois de um 2020 que começou de forma muito complicada e fechou com uma recuperação nos índices bolsistas que ninguém esperava. A chegada da vacina e a reabertura das economias apoiaram a recuperação. As incertezas estão agora a aumentar, mesmo tendo em conta as avaliações observadas tanto no mundo dos capitais próprios como dos rendimentos fixos.

Os nossos clientes podem contar com uma equipe de especialistas em gestão e distribuição, capaz de prestar um serviço de consultoria avançada, que deve saber gerir as emoções dos clientes. Além disso, mais de 2000 pessoas que trabalham na Azimut investem nos produtos e ações da nossa empresa, garantindo ainda um alinhamento com os nossos clientes.

