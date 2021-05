Azul anuncia voos para Comandatuba, na Bahia, a partir de 26 de junho

A companhia aérea Azul anunciou nesta quinta-feira (13) um novo voo para Comandatuba, na Bahia, em operaçao em parceria com o resort Transamerica. A companhia vai operar os oos regulares a partir de 26 de junho, com ligações com os aeroportos de Congonhas e Belo Horizonte.

O cliente terá a opção de comprar só a passagem aérea ou o pacote de viagem completo, incluido a passagem, o traslado e a hospedagem no Transamerica Resort Comandatuba. São 62 mil m² de área e 21 km de praia, além de spa, quadras de tênis, campo de futebol e parque aquático completo, entre outras atrações.

Nessa opção, todas as bagagens serão transportadas diretamente pela equipe do resort para o cliente. Haverá também um sistema de check-in diferenciado, com os clientes recebendo as chaves no saguão, sem preencher ficha. O novo também vai acelerar o acesso à ilha, com viagem de apenas 10 minutos entre o aeroporto e o transfer fluvial, promete a empresa.

Serão utilizadas aeronaves modelo Airbus A320neo, que podem transportar até 174 passageiros, saindo de São Paulo. Já saindo de BH, serão usados jatos da Embraer com 118 assentos.

“Vai ser a primeira vez que a Azul e sua operadora de turismo, a Azul Viagens, criam uma jornada tão exclusiva e dedicada a nossos clientes. Com a parceria com o Transamerica, o cliente só terá uma certeza quando estiver indo para o aeroporto: a de que não precisará se preocupar com nada durante a viagem. Nós e o Transamerica cuidaremos desde o embarque até o check-out, proporcionando merecidos dias de descanso e curtição em Comandatuba. Ter essa experiência será uma baita oportunidade para quem quer viajar com todos os protocolos de segurança e desfrutar de uma região de tirar o fôlego em nosso litoral brasileiro”, diz Daniel Bicudo, diretor da Azul Viagens.

As vendas de pacotes começam hoje, com tarifas promocionais a partir de R$ 4.448,25. É possível consultar mais valores e outros detalhes no site da Azul Viagens.