Azul passa a operar no aeroporto de Guanambi e retoma voos para Lençóis 

A partir do dia 20 de setembro, mais uma cidade baiana passa a contar com voos comerciais de uma grande companhia, com a entrada em operação da rota entre Belo Horizonte e o município de Guanambi, no sudoeste do estado, pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Serão quatro frequências semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras e aos domingos, com partidas da capital mineira via aeroporto de Confins às 13h e chegadas às 14h50.

As viagens reversas estão previstas para as 15h35, com pouso na cidade mineira às 17h25. Os voos, com passagens à venda desde esta quinta-feira (5), no site da companhia, serão operados por aeronaves turbo-hélice ATR, com capacidade para 70 passageiros.

Já a partir do dia 28 de outubro, serão retomados os voos para Lençóis, na Chapada Diamantina, interrompidos desde o início da pandemia, em 2020. A ligação será também com Belo Horizonte, a partir do aeroporto de Confins, em aeronaves ATR, com duas frequências semanais, as quintas e domingos. Os voos partem da cidade mineira às 13h20 e chegam a Lençóis às 15h35. Na volta, as decolagens serão às 16h20, com chegadas em Minas Gerais às 18h40. As passagens também já estão à venda no site da Azul.

Os novos voos resultam das ações do Governo do Estado para ampliar a malha aérea da Bahia, com benefícios como a redução do ICMS para o querosene de aviação. “Além de aumentar a oferta de voos para os destinos baianos, queremos expandir cada vez mais a conectividade com cidades do interior, para facilitar o acesso de visitantes às nossas diversas zonas turísticas”, afirma o secretário estadual do Turismo, Maurício Bacelar.

O assessor especial da presidência da Azul, Ronaldo Veras, explica a opção por Confins para as novas rotas com Guanambi e Lençóis. “Confins é o segundo maior hub da Azul, então o leque de opções é maior para passageiros de todo o Brasil que desejam viajar para as cidades da Bahia”. A rota entre Guanambi e Belo Horizonte/Confins beneficiará toda a região do sudoeste baiano, que conta com cidades como Caetité.