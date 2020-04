BA: novos casos de Covid-19 crescem 135% em uma semana

A Bahia mais do que dobrou o número de casos confirmados de Covid-19 em uma semana. Até a sexta-feira, dia 27 de março, eram 123 ocorrências no estado. Na última sexta, dia 3 de abril, chegou a 290. O aumento foi de 135%.

Um crescimento ainda maior foi registrado no Brasil. O país saiu de 3477 casos no dia 27 de março para 9082 na última sexta-feira. Os 5605 casos novos representam um aumento de 161%.

A Bahia registrou nessa sexta-feira, 3 de abril, três novas mortes em decorrência da Covid-19. Foi o pico registrado no estado desde o início do surto por aqui, no dia 6 de março. Antes, haviam sido registradas três mortes, em três dias diferentes: 29 e 30 de março e 2 de abril.

Mortes

Sendo assim, as seis mortes registradas no estado da Bahia foram registradas em menos de uma semana. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), as seis vítimas apresentavam doenças preexistentes. A vítima mais jovem, uma das três registradas nessa sexta, tinha 41 anos. Era hipertensa, asmática e obesa. As demais vítimas tinham 64, 74, 79, 80 e 88 anos.

Cinco das vítimas eram moradoras de Salvador. A outra, um homem de 80 anos com doença cardíaca, vivia em Utinga, município localizado na Chapada Diamantina.

O estado chegou a 290 casos confirmados. Foram 23 novos casos na última sexta. O pico de novos casos até então ocorreu no dia 31 de março, quando 41 foram confirmados.

A Bahia segue como o segundo estado com mais casos no Nordeste, atrás apenas do Ceará, que registrou 658 casos até a última sexta-feira. O estado vizinho, inclusive, é o terceiro com mais casos em todo o país, atrás de São Paulo (4048) e Rio de Janeiro (1074).

A Bahia é o oitavo estado com mais casos no Brasil. Além do trio citado acima, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná estão com mais ocorrências.



