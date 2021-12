'Baba de Saia Beneficente': PM encerra festa clandestina em Feira de Santana

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Leste, das 64ª e 66ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs) receberam denúncias de suspeitos armados no bairro de Queimadinha, em Feira de Santana, na noite de domingo (12). Chegando na localidade, os policias identificaram um show clandestino.



As guarnições averiguaram a denúncia, mas nenhuma arma de fogo ou materiais ilícitos foram encontrados. O organizador do evento foi informado sobre o encerramento da festa denominada “Baba de Saia Beneficente”. Os policiais seguiram no local até a diminuição do fluxo de pessoas.

O capitão Márvio de Oliveira Costa, subcomandante da 66ª CIPM, falou sobre o evento ilegal. “Foi uma surpresa. Não imaginávamos que a denúncia seria sobre aglomeração. É importante manter a ordem, evitando a propagação da covid-19”, finalizou o oficial.