Babado Novo faz primeiro ensaio de Verão

O ano acabou de começar, mas já deu os primeiros sinais de que o Carnaval está batendo na porta. Pequena amostra do que acontece na folia momesca, os ensaios de Verão estão tomando conta da cidade e um deles começa nesta quinta-feira (2º): o Ensaio do Bloco UAU, do grupo Babado Novo. Capitaneado pela cantora Mari Antunes, o show acontece a partir das 22h, na boate San.

O bloco que já fazia parte da história do Babado Novo, em festas como Carnatal e Fortal, acontece pela primeira vez no circuito do Carnaval de Salvador, esse ano. “Dia 2 de janeiro esperamos você para começar o esquente do nosso bloco”, postou Mari Antunes, no Instagram. A festa conta, ainda, com os DJs Gonzalez e Giulia Cioti.

Serviço

O quê: Ensaio do Bloco UAU do grupo Babado Novo

Quando: Quinta-feira (2º), às 22h

San - antiga San Sebastian (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 488, Rio Vermelho)

Ingresso: R$ 35 (valor único, open bar)