Babalorixá Babá Pecê recebe Comenda Thomé de Souza por serviços prestados à comunidade

Há 30 anos comandando o terreiro Casa de Oxumarê - umas das maiores e mais antigas comunidades de matriz africana do Brasil - , o conceituado babalorixá Silvanilton Encarnação da Mata, mais conhecido como Babá Pecê, será prestigiado, na próxima sexta-feira (19), com a ‘Comenda Thome de Souza’, da Câmara Municipal de Salvador, destinada para aqueles que realizam ações relevantes a favor do crescimento e desenvolvimento da cidade.

Em grande estilo, a sessão solene, que acontecerá às 14h, ainda contará com a presença de políticos, lideranças governamentais e religiosas, ativistas de movimentos sociais, e, é claro, o povo de santo. O evento será embalado ao som das bandas do Ilê Aiyê, Filhos de Gandhi e Polícia Militar de Salvador.

A honraria é um reconhecimento pelo importante papel social e religioso desenvolvido pelo Babá Pecê, figurando como uma das maiores referências no combate a intolerância religiosa e racial e na defesa dos mais vulneráveis. “Esta comenda é uma singela homenagem para aquele que perpetua o legado de seus ancestrais sintetizando o verdadeiro sentido da palavra “pai”, possuindo um olhar fraterno não só pelos seus filhos de santo, mas sim por todos que tem a oportunidade de conhecê-lo”, declara o Babá Egbé, Leandro da Mata.