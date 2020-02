Babu, Hadson, Petrix e Pyong disputam paredão quádruplo no BBB20

Petrix, Pyong, Babu e Hadson estão no segundo paredão do BBB20, formado na noite do domingo (2). Petrix e Pyong já foram indicados na semana anterior. Petrix foi indicado por Pyong em uma dinâmica surpresa na prova do líder. Já o hipnólogo foi indicado por Petrix depois que este atendeu ao Big Fone.

Ontem, o líder Guilherme indicou Babu e Hadson recebeu oito votos da casa. Mais cedo, o apresentador Tiago Leifert explicou que por conta dos problemas no Big Fone não haveria a prova do "bate e volta", que salva alguém do paredão, e todos iriam para a berlinda.

O Big Fone foi mantido, apesar da polêmica com o "atropelo" de Petrix a Pyong. Leifert afirmou que houve "excesso de vontade" da parte dos dois, mas não se tratou de uma agressão. Ainda avisou aos brothers para que "tirem o pé" caso sintam que possam se machucar em alguma prova.

Durante o programa de domingo, Thelma foi imunizada pelo anjo Babu. Na votação, a maior parte da casa optou por Hadson - a baiana Mari foi a segunda mais votada. Leifert avisou durante o programa para a casa que ela recebeu 4 votos.

Veja como foi a votação:

O líder Guilherme indicou Babu

Babu votou em Hadson

Bianca votou em Victor Hugo

Felipe votou em Mari

Flayslane votou em Victor Hugo

Gabi votou em Hadson

Gizelly votou em Mari

Hadson votou em Mari

Lucas votou em Mari

Marcela votou em Hadson

Mari votou em Felipe

Manu votou em Hadson

Petrix votou em Hadson

Pyong votou em Hadson

Rafa votou em Hadson

Thelma votou em Hadson

Victor Hugo votou em Flayslane