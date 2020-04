Babu não esconde tristeza após ser indicado por Thelma: 'Era só votar na Rafa'

Babu não escondeu a tristeza e decepção após ser colocado no paredão por Thelma. Após a indicação da sister, que optou por salvar Rafa, o ator desabafou e expôs seu ponto de vista do jogo.

"Não estou retrucando voto, estou falando um sentimento que está batendo em mim nesse momento. A partir do momento que vou para o top 10 [participantes] e eu não ganho o líder, batata. A única vez que eu poderia ter saído do paredão foi essa última, era só votar na Rafa", lamentou Babu.

Thelma então procurou argumentar: "Então, Babu, mas aí eu olhei para a Rafa que sempre pensou como eu dentro do jogo, sempre teve as mesmas intuições que eu tive. Ela teve uma intuição igual a mim, inclusive em relação a você, porque a gente sempre se defendeu, mesmo você estando com pessoas dentro do jogo - pensando igual, afinidades, isso é inquestionável - mas que a gente não se identificava, por exemplo quando você fala do Lucas, do Hadson e até mesmo o próprio Prior e a Flay".

"O meu coração doeu muito, mas eu pensei em estratégia de jogo, gostar eu gosto de você, da Rafa, da Gi, de todo mundo, quer dizer, de todo mundo, não, mas estrategicamente eu olhei para quem traçou uma linha reta e olhei para você, sempre te defendi", explicou a sister.

Vale lembrar que madrugada da sexta, quando conversava com Flay, Babu cogitou em votar em Thelma como estratégia para evitar o paredão. "Amo a Rafa, amo a Thelminha. Vou fazer de tudo para votar por último nelas, mas se eu sentir que tem você e a Mari, que votam numa delas...", disse.