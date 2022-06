Baco Exu do Blues e Luísa Sonza atingem o topo do Spotify no Brasil com Hotel Caro

Baco Exu do Blues e Luísa Sonza amanheceram nesta terça (14) com Hotel Caro, single lançado na noite do último domingo (12), como a música mais tocada do Spotify. O clipe do hit também está na primeira colocação dos mais vistos do YouTube Brasil.

O single é um R&B que fala de sentimentos e desejos durante o fim de um relacionamento bom. Produzida por Marcelo Delamare, JLZ e Dactes a faixa traz interpretações impactantes de Baco e Luísa e um clipe dirigido por OGreen realizado em parceria com a Lacta.

Assita ao clipe de Hotel Caro: