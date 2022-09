Bahia: 1.719 motoristas são autuados por embriaguez ao volante entre janeiro e agosto

Durante às fiscalizações nas rodovias federais da Bahia, o número de motoristas autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste com o bafômetro quase que triplicou nos oito primeiros meses de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal.

De janeiro a agosto desse ano, a quantidade de motoristas autuados por dirigir alcoolizado, alcançou 1.719 autos de infração. Já em 2021, no mesmo período, foram notificados 716 condutores. Os resultados acendem um alerta sobre a consciência dos condutores a respeito do perigo da combinação consumo de álcool ao volante.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece limite zero para o consumo de álcool pelos motoristas e impõe penalidades severas para quem infringe a norma.

Desses motoristas flagrados alcoolizados em 2022, 86 condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia para responderem criminalmente, visto que o índice verificado no ‘bafômetro’ foi igual ou superior a 0,34mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões).

A PRF ressalta que dirigir sob a influência de álcool é um crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se o teor do teste for igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou se o motorista apresenta sinais e sintomas de embriaguez e se recusa ao teste. A pena é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação. A multa tanto para qualquer índice positivo de embriaguez ou recusa ao teste é de R$ 2.934,70 e o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses. Em caso de reincidência em 12 meses, o valor dobra.

Semana Nacional de Trânsito

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia realizará a partir do dia 18 de setembro ações educativas e interativas alusivas a Semana Nacional de Trânsito 2022.

Ao longo da semana, os policiais estarão promovendo comandos educativos no intuito de promover uma conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito.

As atividades seguem até o dia 25/09 e o principal objetivo da instituição é o de conscientizar a sociedade a tornar o trânsito mais seguro, internalizando valores que contribuam com ações e comportamentos de valorização da vida.

Durante o período, ainda, serão intensificadas as postagens sobre trânsito nas redes sociais, as palestras em escolas e empresas, a participação em eventos e as abordagens educativas. Um dos meios utilizados nesses tipos de abordagem será a disponibilização de vídeos com dicas de trânsito através da leitura de QRCodes a serem disponibilizados pelo celular.

A Semana Nacional de Trânsito, comemorada anualmente de 18 a 25 de setembro, é prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e para este ano, o tema escolhido pelo CONTRAN é “Juntos salvamos vidas”.

Durante o período, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) promovem ações integradas em todo país buscando conscientizar a sociedade sobre os perigos no trânsito e as possíveis mudanças comportamentais para a redução de acidentes e a preservação da vida, garantindo a mobilidade segura no país.

Tais iniciativas se alinham à promoção da Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, proposta pela Organização das Nações Unidas, na qual os signatários, dentre eles o Brasil, se comprometeram a reduzir a violência no trânsito, e ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito Brasileiro (PNATRANS), que estabelece uma série de mecanismos e ações para conter as tragédias diárias do trânsito.