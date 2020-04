Bahia: 562 condutores são autuados por ultrapassagens proibidas no fim de semana

(Foto: Divulgação)

Mais de 550 condutores foram autuados por realizarem ultrapassagens em locais proibidos nas rodovias federais que cortam a Bahia nesse final de semana. De acordo com um levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), só nos primeiros três meses deste ano foram flagradas 10.688 ultrapassagens proibidas nas rodoviais federais que cortam a Bahia. A infração de ultrapassar em faixa amarela contínua é infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,35 e rende sete pontos na carteira. Em caso de reincidência em 12 meses, a multa é dobrada.

Os flagrantes ocorreram dentro de mais uma etapa da Operação Hybris, voltada a coibir condutores que agem com imprudência e desrespeito às Leis de Trânsito. De sexta-feira (24) até domingo (26) foram flagrados 562 motoristas ultrapassando em local proibido. As atividades de fiscalização aconteceram em várias regiões do estado. "Nunca é demais enfatizar que a colisão frontal, quase sempre causada pelas ultrapassagens indevidas, é o tipo de acidente que mais fere gravemente e mata pessoas em rodovias do país inteiro, além de ocasionar perdas irreversíveis", diz a PRF, em nota.

A PRF alerta que mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus manterá fiscalização rigorosa nas estradas, com o objetivo de combater as possíveis irregularidades no trânsito como ultrapassagens proibidas e a embriaguez ao volante, infrações tidas como causadoras de acidentes graves e muitas vezes fatais. "Um leito utilizado pela vítima de um acidente de trânsito que poderia ter sido evitado é um leito a menos para o tratamento das vítimas da Covid-19", alerta a PRF.

Entre as principais orientações do órgão para reduzir o risco de acidentes estão: respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos outros veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito.