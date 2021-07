Bahia abre inscrições para torcida criar novos uniformes do clube

Pelo quarto ano seguido, o Bahia abriu o processo para que os torcedores possam criar os novos uniformes do clube. Os interessados têm até o dia 17 de julho para enviar os modelos para o e-mail concurso@esporteclubebahia.com.br.

Os torcedores podem criar os uniformes 1 e 2 do Esquadrão. Após o envio dos desenhos, uma comissão interna do clube escolherá as quatro finalistas em cada categorias. Estas vão passar por votação popular, entre os dias 20 e 25 de julho, para definir as vencedoras.

Para esse ano, o Bahia anunciou algumas novidades. Além do Layout tradicional para o desenho das camisas, estão disponíveis também o modelo feminino e a marca dos patrocinadores do clube. Clique aqui para baixar o arquivo.

O concurso para escolher as camisas do Bahia foi lançado pela primeira vez em 2018. Os uniformes vencedores são desenhados pela marca Esquadrão, fornecedora próprio da tricolor.