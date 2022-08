Bahia acerta contratação de atacante do Red Bull Bragantino

O Bahia acertou mais uma contratação para a reta final da Série B. Trata-se do atacante Ytalo, 34 anos, que estava no Red Bull Bragantino. O jogador já se despediu dos companheiros e é aguardado em Salvador para assinar contrato.

Ytalo chega por empréstimo até o fim do ano. Ele tem contrato com a equipe paulista até o final da temporada 2023. O jogador não entra em campo há quase dois meses. O último jogo foi no dia 15 de junho, quando o Bragantino derrotou o Corinthians por 4x2, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ytalo teve uma inflamação no calcanhar esquerdo e ficou no departamento médico. O atacante, no entanto, está na fase final de transição para o campo.

Pelo Bragantino, Ytalo tem uma longa história. Foram 158 partidas ao todo e 51 gols marcados. Em 2022, balançou as redes rivais em sete oportunidades. Natural de Maceió, já defendeu a camisa de clubes do Brasil como São Paulo e Athletico-PR.

Com a chegada de Ytalo, o Bahia sobe para seis o número de contratações na janela de transferências do segundo semestre. Além dele, desembarcaram no CT Evaristo de de Macedo: o zagueiro Gabriel Noga, os atacantes Copete e Igor Torres, o lateral direito Marcinho e o meia-atacante Ricardo Goulart.

Pelas redes sociais, o jogador confirmou o acerto com o Esquadrão e repostou várias notícias sobre a sua contratação pelo clube.