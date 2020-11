Bahia acerta contratação de meia colombiano Juan Pablo Ramirez

Depois de muita espera o Bahia anunciou a terceira contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro e sequência da temporada 2020. Trata-se do meia colombiano Juan Pablo Ramirez, de 22 anos. Ele chega ao tricolor por empréstimo do Atlético Nacional-COL.

Conhecido como "Índio Ramirez", Juan Pablo foi formado nas categorias de base do Atlético Nacional e era considerado uma das promessas no clube. Lançado aos profissionais em 2016, na temporada seguinte ele foi emprestado ao Deportivo Pasto para ganhar experiência.

O melhor momento de Ramirez aconteceu no retorno ao Nacional. Pelo time de Medellín, ele fez 13 jogos em 2018 e outros 28 em 2019, marcando três gols no período.

Esse ano, Juan Pablo Ramirez foi emprestado ao Atlético Bucaramanga, que disputa a primeira divisão do futebol colombiano. Pela nova equipe, ele atuou por apenas 20 minutos, no confronto com o Junior de Barranquilla, em março, antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em setembro, o jogador pediu para rescindir o contrato com o Bucaramanga e voltou ao Atlético Nacional, onde estava treinando.

Juan Pablo Ramirez chega ao Bahia com contrato até o fim de 2021 e opção de compra. No tricolor, ele disputará posição com os meias Rodriguinho e Daniel.

Essa é a terceira contratação anunciada pelo Bahia desde a chegada de Mano Menezes ao clube. Antes de Ramirez, desembarcaram no tricolor o volante Elias e o zagueiro Anderson Maritns. Ambos estavam sem clube e foram indicados pelo treinador.