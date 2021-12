Bahia acerta contratação em definitivo do goleiro Dênis Júnior

O goleiro Dênis Júnior ficará no Bahia. Nesta quarta-feira (22), o tricolor anunciou a aquisição em definitivo do jogador, de 23 anos. O atleta estava emprestado pelo São Paulo, mas rescindiu com o clube paulista e assinou com o Esquadrão até o fim da temporada de 2023.

Os direitos econômicos do arqueiro foram divididos na negociação entre o Bahia, que ficou com 50%, além de São Paulo e Mirassol. O novo contrato com o Esquadrão já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Natural de Patos de Minas, em Minas Gerais, Dênis Júnior foi formado nas categorias de base do Mirassol e do São Paulo. Ele estava no elenco profissional do time paulista desde 2019, mas não teve chances de disputar partidas oficiais pela equipe.

Em 2021, o goleiro chegou emprestado ao Bahia. Ele atuou em 15 partidas pela equipe de transição do Esquadrão, sendo 11 pelo Campeonato Baiano e quatro pelo Brasileiro de Aspirantes.