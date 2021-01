Bahia acerta empréstimo do atacante Saldanha ao futebol japonês durante temporada 2021

Sair agora para retornar com mais experiência e visando agregar ainda mais ao elenco. Essa é a ideia em relação ao empréstimo do jovem atacante Saldanha, que não terminará a temporada 2020 e sequer iniciará a próxima integrado ao elenco do Bahia. A diretoria optou por cedê-lo por empréstimo ao JEF United Ichihara Chiba, do Japão.

O jogador de 21 anos assinou com a equipe asiática até dezembro de 2021. Além disso, o clube brasileiro receberá aproximadamente 500 mil reais pela negociação. Saldanha já foi anunciado oficialmente pelo JEF.

“Nós, do Jeff United Ichihara Chiba, temos o prazer de informar que Mateus Saldanha, que pertence ao EC Bahia, decidiu ingressar com uma transferência limitada. Além disso, devido às novas restrições de imigração por parte do governo japonês, espera-se que seja feito um exame médico para detecção de coronavírus assim que seja possível entrar no país e seja feito um contrato formal”, consta na mensagem de boas-vindas divulgada pela equipe japonesa.

Trajetória de Saldanha até o empréstimo ao futebol japonês

No começo do ano passado, Saldanha conseguiu a sua promoção a equipe Sub-23 do Bahia e acabou participando do Campeonato Estadual com a camisa tricolor. Em função do bom futebol apresentado na competição, ele foi integrado ao elenco principal durante a paralisação no calendário nacional gerada pela pandemia do novo coronavírus no primeiro semestre de 2020.

Ao todo, Saldanha realizou 34 partidas no último ano pelo Bahia e balançou as redes em três oportunidades. No entanto, o centroavante começou a perder espaço no plantel baiano depois da chegada de Gabriel Novaes. Desde então, Saldanha era considerado somente a terceira opção para a função ofensiva. O atleta de 21 anos também sofreu uma lesão muscular nos últimos tempos que lhe afastou dos gramados.

Sendo assim, a diretoria aposta que esse tempo respirando novos ares pode ser importante para que o jogador ganhe mais experiência, tenha mais tempo em campo nos próximos meses para desenvolver o seu futebol e volte ao Bahia como um atleta mais preparado. Com a camisa do JEF United Ichihara Chiba, ele vai atuar na J. League Division 2, a segunda divisão do Japão.

Situação do Bahia na reta final do Brasileirão 2020

Sem contar mais com o jovem centroavante, o time comandado por Dado Cavalcanti luta para seguir na elite do futebol nacional. No entanto, o Bahia já sabe que encerrará a sua participação na Série A 2020 diante do Santos, dentro de casa.

