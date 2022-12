Bahia alcança marca de 5° lugar no ranking nacional de abertura de empresas

O tempo de abertura de empresas na Bahia está cada vez menor. Em Abril, o estado ocupava o 27° lugar (última posição) no ranking nacional de tempo médio de abertura de empresas, divulgado pela Receita Federal (https://estatistica.redesim.gov.br/tempos-abertura), quando levava em média 3 dias e 17h para realizar a abertura de uma empresa.

Em Novembro, a Bahia conseguiu alcançar a marca de 5° lugar no ranking nacional de abertura de empresas, com tempo médio de apenas 16 horas, se tornando o 2° estado mais rápido do Nordeste, ficando atrás apenas de Sergipe, um recorde histórico, fruto da implantação de funcionalidades que automatizam etapas do processo de abertura das empresas, reduzindo o tempo de análise dos pedidos de viabilidade locacional, a cargo das secretarias municipais, onde o empreendedor verifica se a atividade a ser desenvolvida pela empresa pode ser realizada naquela localidade.

“Eu estive no evento com a Presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia e conversamos bastante sobre os avanços que foram identificados no ranking com relação ao Estado da Bahia. Alguns números são espetaculares, o registro de novembro, por exemplo, o tempo de abertura média chegava a ter 16h, o que significa uma evolução muito grande”, disse Allan Turano, Presidente do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração).

“A Bahia tem crescido consideravelmente nos últimos meses, melhorando assim a sua colocação no ranking de classificação de eficiência das Juntas Comerciais. Temos observado que a equipe técnica tem se empenhado consideravelmente para chegar cada dia mais perto daquilo que almeja. Parabéns para a Bahia e parabéns para todos aqueles que conseguiram chegar cada vez mais perto do seu objetivo”, pontuou Alzenir Porto, Presidente da FENAJU e da Junta Comercial do Piauí.