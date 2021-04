Bahia amplia leque e aumenta concorrência por vaga no meio-campo

A disputa por uma vaga no meio-campo do Bahia está aberta. O setor que mais recebeu reforços neste início de temporada – cinco até o momento - é também o que mais sofreu modificação desde os primeiros jogos do time.

Do final do Brasileirão, em 25 de fevereiro, para cá, sete jogadores diferentes já foram escalados de início pelo técnico Dado Cavalcanti na formação do setor. Com participação em todos os sete jogos, o garoto Patrick é o único com vaga 100% garantida. Diante da rotatividade e concorrência acirrada, quem hoje vive a condição de titular sabe que não pode abrir brecha para os companheiros.

“Encaro isso de forma muito positiva, não te deixa acomodado. Se você estiver de titular tem um cara ali que está doido para pegar a sua vaga, de forma sadia, mas que tem muita qualidade, isso não te deixa quieto. Também é bom para o grupo, não queremos passar pelo mesmo momento que passamos no ano passado. Com um grupo mais qualificado temos a certeza de que vão aumentar as chances de brigar por coisas maiores e conseguir conquistá-las”, explica o meia Daniel.

O camisa 8 já fez parte da dança das cadeiras tricolor. Depois de começar a Copa do Nordeste como titular, ele perdeu a vaga e ficou entre os reservas no clássico contra o Vitória, em que o lateral João Pedro atuou improvisado. Nas últimas partidas, Daniel retomou a condição e agora busca se consolidar.

Entre as caras novas, quem não teve dificuldade para cravar um lugar no time foi Thaciano. Depois de estrear no segundo tempo da derrota de 2x1 para o Fortaleza, no Castelão, o meia ex-Grêmio desbancou Edson - que vinha de sequência de três jogos na equipe - e se firmou entre os titulares, marcando até um gol no 4x1 sobre o Manaus, pela Copa do Brasil.

Apesar da rotatividade no meio, Daniel conta que o entendimento em campo não tem deixado a desejar. “O entrosamento está sendo bom, rápido, olhando do ponto de vista do jogo. É muito fácil entrosar com bons jogadores. Quando o Bahia traz jogadores experientes, jogadores que vão agregar ao elenco, sobe o nível do time. Esse entrosamento está sendo muito fácil e eu espero que a gente consiga melhorar ainda mais”, projeta.

Busca por espaço

Nos últimos dias, a briga por espaço no meio de campo foi reduzida com a saída do volante Ramon, liberado para acertar com o América-MG. Mesmo assim, Dado Cavalcanti segue com a “boa” dor de cabeça. Entre os atletas que chegaram ao clube este ano, Matheus Galdezani foi quem mais vezes foi utilizado pelo treinador.

O volante ex-Coritiba participou de três partidas desde que foi relacionado pela primeira vez, todas saindo do banco de reservas. Já no último jogo, contra o ABC, Jonas fez a sua primeira participação pelo time baiano.

Na outra ponta da disputa, Pablo e Lucas Araújo sonham com a primeira oportunidade na equipe principal. Enquanto o primeiro tem atuado apenas elenco de aspirantes, que disputa o Campeonato Baianão, o segundo ainda não estreou pelo Esquadrão.

Apesar de entrar na fase de jogos decisivos pela Copa do Nordeste, Dado não descarta novas mudanças e até um rodízio nos próximos jogos. Este mês, o calendário ficará ainda mais intenso com o início da Copa Sul-Americana.

“Essa formatação será muito útil para a sequência da temporada. Teremos uma semana cheia, depois sequências de decisões. Quartas da Copa do Nordeste, Sul-Americana, se Deus quiser semifinal, Sul-Americana... Vou precisar muito do elenco. A rotatividade vai acontecer de forma natural, vão acontecer as trocas. Essa formatação de meio será muito usada ainda”, explicou o treinador.

Para quem está na disputa por uma vaga na escalação inicial, a próxima chance será sábado, quando o Bahia terá mais uma decisão. O Esquadrão recebe o CRB, às 16h, em Pituaçu, em jogo único válido pelas quartas de final do Nordestão. Em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

Confira os jogadores que já foram titulares do meio-campo do Bahia em 2021:

Patrick - 7 jogos

Daniel - 6 jogos

Edson - 3 jogos

Thaciano - 2 jogos

Rodriguinho - 2

Ramon - 1 jogo

João Pedro - 1 jogo

Reforços que estão em busca de espaço:



Matheus Galdezani

Jonas

Lucas Araújo

Pablo *

Raniele*



* Pablo e Raniele estão integrados ao time de transição, mas frequentemente são requisitados na equipe principal