Bahia amplia número de mamografias ofertadas gratuitamente no Outubro Rosa

O governador Rui Costa anunciou durante o programa Papo Correria desta quarta-feira (6) que vai ampliar o número de mamografias oferecidas pelo Estado como parte da campanha Outubro Rosa.

Inicialmente, a Secretaria da Saúde (Sesab) tinha planejado realizar 14 mil agendamentos, mas apenas nas primeiras 72 horas, foram realizados mais de 25 mil. “Vamos fazer um mutirão em todas as policlínicas do estado para fazer o rastreamento dessa doença terrível e fazer o diagnóstico precoce que é o que salva vidas”, disse Rui.



Os exames são realizados em mulheres de 40 a 69 anos, com horário previamente agendado pela internet, no site da Sesab, a fim de evitar filas e aglomerações no atendimento.



Na capital baiana, as mamografias estão sendo ofertadas em unidades móveis e no Centro Estadual de Oncologia (Cican). Já no interior, as 21 Policlínicas Regionais de Saúde ofertarão os exames, no entanto, o agendamento ocorre nos postos de saúde ou nas Secretarias Municipais de Saúde.

Na última década, o programa já realizou mais de 800 mil mamografias bilaterais e 62 mil ultrassonografias em mulheres residentes nos 417 municípios baianos.



Vagas de cursos gratuitos

Durante a live Rui anunciou também a abertura das inscrições para o Programaê Empreendedorismo, ação elaborada através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a startup Digital Innovation One (DIO).

Estão disponíveis 30.000 vagas gratuitas em 10 diferentes cursos nas áreas de empreendedorismo e inovação. As inscrições já estão disponíveis no site da Secti.