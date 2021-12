Bahia anuncia a contratação do lateral esquerdo Djalma Silva

O Bahia voltou a se mexer no mercado e na manhã desta terça-feira (21) anunciou o seu segundo reforço para 2022. Trata-se do lateral esquerdo Djalma Silva. O jogador disputou a Série B de Operário-PR e chega livre ao Esquadrão. O contrato será até o final de 2022.

Djalma Silva tem 27 anos e começou a carreira no Atlético Pernambucano. Ele rodou por equipes de Pernambuco e da Paraíba até chegar ao Confiança, em 2020, onde ganhou destaque durante a Série B. No ano seguinte o jogador foi para o Operário e voltou a ter bom desempenho no Brasileirão.

Pelo time paranaense, Djalma Silva disputou 42 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências. O atleta é um desejo antigo do Bahia. Em junho, o Esquadrão chegou a acertar a contratação do jogador, mas uma discordância do Atlético Pernambucano - clube com o qual ele ainda tinha vínculo - travou a negociação.

Curiosamente, Djalma é o segundo lateral esquerdo anunciado pelo Bahia. Antes dele, Luiz Henrique, que estava no Londrina, foi contratado. A chegada dele reforça a possibilidade de que Matheus Bahia seja negociado. Titular em boa parte do Brasileirão, o lateral tem proposta do Club Brugge, da Bélgica.