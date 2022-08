Bahia anuncia a contratação do meia-atacante Ricardo Goulart

O Bahia segue se movimentando no mercado. Depois de encaminhar a contratação do lateral direito Marcinho, o Esquadrão acertou com o meia Ricardo Goulart. O jogador de 31 anos vai defender o Esquadrão na Série B do Campeonato Brasileiro.

Ricardo Goulart chega ao tricolor como a principal contratação do Bahia na temporada. Este ano o jogador defendeu o Santos, mas deixou o alvinegro em julho após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Deportivo Táchira, da Venezuela.

Revelado pelo Santo André, Ricardo Goulart acumula passagens por Internacional, Goiás, Cruzeiro, Palmeiras, Santos e futebol chinês. O grande momento do meia em solo brasileiro aconteceu entre 2012 e 2014. Pelo Goiás, ele marcou 25 gols em 63 jogos. O bom desempenho o levou para o Cruzeiro.

Com a camisa da Raposa, foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, campeão mineiro e vice da Copa do Brasil. Em 2015, Goulart deixou o Brasil e foi para o Guangzhou FC, da China. Equipe que defendeu por quatro temporadas.

Em 2019, o meia teve uma rápida passagem pelo Palmeiras. No mesmo ano ele voltou para a China e atuou no Hebei FC. No início deste ano, após o fim do contrato com o Guangzhou, ele acertou com o Santos.

Com a chegada de Ricardo Goulart, o Bahia sobe para cinco o número de contratações na janela de transferências do segundo semestre. Além dele, desembarcaram no CT Evaristo de de Macedo: o zagueiro Gabriel Noga, os atacantes Copete e Igor Torres, e o lateral direito Marcinho.