Bahia anuncia contratação de Renê para o departamento de futebol

O departamento de futebol do Bahia ganhou um novo integrante. Nesta segunda-feira (4), o tricolor anunciou a contratação do ex-goleiro Renê para o posto de coordenador de futebol, função criada na reformulação do setor.

Aos 43 anos, Renê Marques estava como diretor executivo do Juventus, de Santa Catarina. Ele acumula ainda experiência como treinador. O ex-goleiro revelou felicidade ao receber o convite.

“Eu costumo dizer que sou o homem mais feliz do mundo, mas hoje eu sou muito mais que isso. Muito feliz, um grande desafio, acho que posso ajudar e tenho certeza que o Bahia vai ficar numa condição bem bacana na competição. Juntos, vamos fazer um grande Brasileiro ainda, ainda dá tempo, e é pra isso que estamos nos unindo a esse grupo”, diz o profissional que será responsável pela gestão do elenco", disse ele.

Como jogador, Renê fez parte do elenco do Bahia que conquistou o acesso à Série A na temporada 2010, colocando fim ao período de sete anos do clube baiano longe da elite do futebol brasileiro.

Aposentado dos gramados desde 2012, ele se formou em marketing esportivo e administração de esportes e além do Juventus passou também pelo Grêmio Barueri-SP.

Além da contratação de Renê, o Bahia ainda busca um executivo de futebol para assumir o cargo deixado por Diego Cerri, que não teve o contrato renovado.