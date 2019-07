Bahia anuncia contratação do zagueiro Marllon, do Corinthians

O Bahia confirmou no início da tarde desta quarta-feira (10) a contratação do zagueiro Marllon, do Corinthians. Ele chega por empréstimo até o final da temporada. Aos 27 anos, o jogador tem passagens por clubes como Flamengo, Rio Claro, Boa Vista, Capivariano, Atlético Goianiense e Ponte Preta, por onde jogou antes de ser comprado po R$ 1 milhão pelo Corinthians.

Marllon tem contrato com o Corinthians até o final de 2021. O defensor não pode jogar a Copa do Brasil, afinal, ele já disputou duas partidas pelo alvinegro paulista na competição, contra Ceará e Chapecoense. Com isso, só está liberado para jogar o Campeonato Brasileiro pelo Bahia.

Sua última partida pelo Corinthians foi no dia 9 de junho, diante do Cruzeiro. Marllon precisa ser regularizado até sexta-feira (12) para poder enfrentar o Santos, sábado, no estádio de Pituaçu.