Bahia anuncia Eduardo Guadagnucci como novo técnico do sub-20

O time sub-20 do Bahia tem um novo treinador. O técnico Eduardo Guadagnucci vai ocupar a vaga de Carlos Amadeu, que deixou o tricolor após receber proposta do futebol árabe.

Eduardo Guadagnucci estava treinando a equipe sub-15 do Bahia e foi promovido para a categoria de cima. Formado em Educação Física e com licença B na CBF Academy 2017, Eduardo está no tricolor desde o ano passado quando chegou da Ferroviária-SP.

"Penso em um time muito agressivo, pressão na bola, time compactado. Quero ter a bola o tempo inteiro. É com posse de bola, vertical, criando vantagens para o jogo", disse Guadagnucci.

O time sub-20 do Bahia segue em treinamentos na Cidade Tricolor. A equipe se prepara para a retomada das competições da categoria. O primeiro desafio será o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será contra o Fluminense, no dia 23 de setembro.

Reforços

Além de Eduardo Guadagnucci, o Bahia tem feito contratações para o time sub-20. Nos últimos dias chegaram ao CT Evaristo de Macedo o lateral esquerdo Thales, ex-Grêmio, e os zagueiros Patrick de Lucca e Pedro Fabhiano, que estavam no Palmeiras.