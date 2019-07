Bahia anuncia mais uma contratação: Wanderson, zagueiro

O Bahia acaba de anunciar mais um jogador contratado para a sequência da temporada. Trata-se do zagueiro Wanderson, ex-Athletico-PR e que estava emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão. O tricolor adquiriu o jogador em definitivo, com contrato até dezembro de 2021.

Wanderson tem 28 anos, é baiano de Vitória da Conquista e foi campeão da Copa Sul-Americana e paranaense no ano passado, quando era reserva do Athletico-PR. Este ano, na equipe japonesa, fez apenas seis partidas, a última no dia 8 de maio. A carreira inclui também passagens por Francana, Sertãozinho, Corinthians, Treze, São Bento, Criciúma e Ferroviária.

Ele é o terceiro zagueiro contratado pelo Bahia durante a intertemporada. Os outros são Juninho, emprestado pelo Palmeiras, e Marllon, do Corinthians, que já treina no Fazendão, embora ainda não tenha sido oficializado. Juninho viajou com a delegação para Porto Alegre, onde o time enfrenta o Grêmio na quarta-feira (10), às 19h15, pela Copa do Brasil.

A explicação para os reforços no setor são a lesão de Ernando, que está com uma hérnia de disco e não tem previsão de retorno, e a iminente saída de Jackson, que interessa ao Fortaleza. É possível que o garoto Everton seja emprestado para ganhar rodagem.

Wanderson é o sexto reforço tricolor nesta pausa da Série A em função da Copa América. Além dos demais zagueiros citados, também acertaram com o clube o lateral esquerdo Giovanni, da Ponte Preta, o meia Guerra, do Palmeiras, e o atacante Lucca, do Corinthians.