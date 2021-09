Bahia anuncia o argentino Eugenio Isnaldo como novo reforço

O elenco do Bahia ganhou a presença de mais um estrangeiro. O tricolor anunciou a contratação do atacante argentino Eugenio Isnaldo, de 27 anos. O último clube dele foi o Defensa y Justicia, da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana no ano passado.

Eugenio Isnaldo iniciou a carreira no Newell's Old Boys e acumula passagens por Asteras Tripolis, da Grécia, e Unión La Calera do Chile. O jogador estava sem clube desde que encerrou o contrato com o Defensa y Justicia. Este ano, ele disputou 14 jogos pelo Defensa e marcou um gol.

Isnaldo fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana e enfrentou o Bahia no confronto em que o time argentino eliminou o Esquadrão nas quartas de final do torneio. Antes de acertar com o time baiano ele chegou a passar um tempo treinando com o elenco do Elche, mas não houve acordo para que permanecesse no clube espanhol.

Canhoto, o jogador atua como atacante pelo lado esquerdo, mas também pode ser utilizado na direita. Isnaldo vai reforçar um setor carente no Bahia. Além dele, o tricolor anunciou a contratação do também atacante Marcelo Cirino, que estava no futebol chinês.

Com a chegada do argentino, o Bahia passa a contar com seis estrangeiros no elenco. Os outros são: o zagueiro Conti, os meias Lucas Mugni e Índio Ramírez, e os atacantes Oscar Ruiz e Hugo Rodallega.

O regulamento da CBF permite o máximo de cinco jogadores estrangeiros relacionados por partida. Logo, pelo menos um dos jogadores terá que ficar fora da lista de concentrados durante as partidas do Brasileirão.