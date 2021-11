Bahia anuncia promoção de ingressos para jogo contra o Cuiabá

O Bahia vai fazer promoção de ingressos para o duelo contra o Cuiabá, marcado para o domingo (21), na Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. O anúncio foi feito pelo tricolor nesta terça-feira (16).

Para o confronto com o Cuiabá, o tricolor vai comercializar três mil ingressos ao valor único de R$ 20. Os bilhetes são do setor cadeira superior.

A venda dos ingressos terá início nesta quarta-feira (17), através do site da Arena Fonte Nova. No primeiro dia, a comercialização será exclusiva para os sócios com acesso garantido. Na quinta-feira (18), a venda será aberta para o público geral.

Vale lembrar que para comprar o ingresso é preciso realizar um cadastro no site da Fonte Nova autorizando o estádio a consultar a situação vacinal. Apenas torcedores que receberam as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19 podem ter acesso à arena.

Antes de enfrentar o Cuiabá, o Bahia entra em campo contra o Sport, nesta quinta-feira, às 21h, na Arena Pernambuco, pela 33ª rodada do Brasileirão.