Bahia anuncia renovação de contrato do meia Lucas Mugni

O Bahia anunciou oficialmente a renovação de contrato com o meia Lucas Mugni. O vínculo, que se encerraria no final de 2022, foi prorrogado até dezembro de 2023. O argentino está integrado ao elenco que participa da pré-temporada sob o comando do técnico Renato Paiva.

Com o novo contrato, Lucas Mugni vai para o terceiro ano pelo Esquadrão. O meia chegou ao clube em 2021, após passagem pelo futebol da Turquia. Em 2022, Mugni foi um dos destaques do Bahia na campanha do acesso à primeira divisão. Ao todo ele disputou 42 jogos na última temporada. Marcou sete gols e deu duas assistências.

A renovação de contrato entre Mugni e o Bahia estava encaminhada. O tricolor aguardava apenas o retorno do jogador, que passava férias na Argentina, para assinar o contrato. Na manhã desta quinta-feira (15), o meia esteve no CT Evaristo de Macedo e fez os primeiros treinos físicos.

A tendência é a de que a partir de agora o Esquadrão inicie uma série de anúncios de renovações e contratações. Entre os remanescentes do ano passado, o meia-atacante Ricardo Goulart e o zagueiro Ignácio têm negociações avançadas para a renovação.

Já sobre as novidades, o zagueiro Marcos Victor, de 20 anos, é aguardado no CT para realizar exames e assinar contrato de três anos. O defensor estava no Ceará e foi comprado pelo Bahia por R$ 3,9 milhões. O Esquadrão tem conversas com o volante Nicolás Acevedo, o zagueiro Kanu e os atacante Kayky e Keno.