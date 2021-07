Bahia anuncia retorno da atacante Gadu; torcida contesta volta

Rebaixado para a Série A2 do Campeonato Brasileiro, o Bahia iniciou o processo de reformulação do time feminino anunciando o retorno de uma velha conhecida. Na noite desta quarta-feira (14), o Esquadrão comunicou a contratação da atacante Gadu.

Destaque da tricolor na campanha do acesso, Gadu deixou o Bahia em janeiro, quando assinou com o Real Brasília, time que também disputou a última Série A1. Apesar do bom desempenho que teve durante a passagem pelo tricolor, quando foi artilheira da segunda divisão do Brasileirão, a volta dela à Cidade Tricolor não foi bem recebida por parte da torcida.

Nas redes sociais, torcedores se mostraram contrários ao retorno da atacante. O motivo principal foi a forma como Gadu deixou o Bahia, em janeiro. Após não renovar com o Esquadrão e acertar com o Real Brasília, a jogadora fez uma live em rede social para explicar a saída.

No vídeo, ela relatou que o Bahia não dava boas condições de trabalho para o futebol feminino e chegou a dizer que em algumas situações faltou alimentação para as jogadoras. Na época o Bahia emitiu nota contestando a atacante.

"Primeiro eu pensei bastante na minha vida, preciso de desafios novos, conquistei muitas coisas aqui e vou ser grata com isso. Mas tiveram algumas coisas dentro do Bahia que me preocuparam. Questão de preocupação com alimentação, falta de alimentação em viagens, falta de alimentação no alojamento, situações quando eu me machuquei, de outras atletas que estavam passando na fisioterapia. Muitas coisas que foram juntando, virou uma bola de neve e pesou na minha decisão", disse a jogadora na ocasião.

O novo contrato de Gadu é válido até o fim de 2022. A principal meta do time feminino do Bahia será conquistar o acesso para a Série A1 do Brasileirão.