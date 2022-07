Bahia bate o Náutico por 3x0 e volta a vencer como mandante na Série B

O jejum está quebrado. Depois de cinco jogos, o Bahia voltou a vencer na Fonte Nova. Na noite desta sexta-feira (29), o Esquadrão bateu o Náutico por 3x0, e conseguiu boa recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com muitos desfalques, o Bahia não fez um grande jogo, principalmente na primeira etapa. Mas o time mostrou eficiência para construir a vitória no segundo tempo. O zagueiro Ignácio e os atacantes Matheus Davó e Everton marcaram os gols que garantiram mais três pontos na luta pelo acesso.

Com o resultado, o Bahia ultrapassou o Grêmio e voltou para a terceira colocação do torneio. O Esquadrão soma agora 37 pontos, e leva vantagem sobre os gaúchos no número de triunfos. O próximo compromisso da equipe baiana será no sábado (6), contra o CSA, às 16h30, na Fonte Nova.

BAIXA ROTAÇÃO

O Bahia entrou em campo com um time bastante modificado. Daniel, com amigdalite, e Danilo Fernandes, com dor na coxa, foram vetados e se juntaram aos machucados Patrick e Marco Antônio. Suspenso, Mugni também ficou fora. Completaram a lista de desfalques Gregory e Marcelo Ryan. Assim, Enderson Moreira promoveu seis mudanças na equipe titular.

De volta ao esquema com dois zagueiros e três atacantes, o Bahia tentou empurrar o Náutico para o campo de defesa nos primeiros minutos. Apostando no jogo pelos lados, o Esquadrão tinha em Rodallega a principal referência na área. Mas foi Emerson Santos, com uma bomba de fora da área, que quase abriu o placar. A bola explodiu no travessão.

Aos poucos o Timbu se soltou e passou a incomodar a defesa tricolor. O Esquadrão não conseguiu fazer a pressão que desejava, mesmo com mais posse de bola. O time sentiu falta das principais peças. Encaixotado na marcação, o meia Warley pouco produziu na primeira etapa. Lá na frente, Copete e Raí não conseguiram colocar velocidade .

Aos 30 minutos o Bahia construiu uma boa chance. No contra-ataque, Rodallega tinha a opção de passar para Copete, mas optou pelo chute. O defensor alvirrubro desviou e mandou para escanteio. Do outro lado, a melhor oportunidade do Náutico foi em chute de Jean Carlos. Claus espalmou. Com o 0x0 no placar, o Esquadrão deixou o gramado sob vaias.

TRIUNFO GARANTIDO

Para tentar mudar a situação do jogo, o Bahia voltou do intervalo com Davó e Vitor Jacaré nas vagas de Warley e Raí, respectivamente. Com a mudança, o tricolor ficou com quatro atacantes em campo. Apesar da maior posse, o time continuou pecando na construção das jogadas, o que facilitava a vida dos pernambucanos.

Quando o Esquadrão conseguiu acertar o passe, Copete deixou Vitor Jacaré de cara com o gol. O atacante perdeu a passada e não conseguiu finalizar, desperdiçando uma grande oportunidade. Minutos depois, o goleiro Lucas Perri se atrapalhou todo e entregou a bola nos pés de Jacaré. O camisa 28 cruzou para o meio da área, mas com o gol vazio ninguém apareceu para balançar as redes.

Se o Bahia não estava conseguindo com a bola rolando, a solução foi apostar na bola parada. Em falta cobrada da entrada da área, a defesa do Náutico bateu cabeça e a bola sobrou para Ignácio estufar as redes, aos 26 minutos.

O gol fez o ânimo mudar nas arquibancadas. Se antes o clima era de apreensão, os tricolores começaram a cantar alto na Fonte Nova. A sinergia entre time e torcida fez efeito. Três minutos depois, a defesa alvirrubra voltou a errar e entregou a bola nos pés de Davó. O atacante disparou, driblou o goleiro e anotou o segundo gol do Bahia.

Com o triunfo desenhado, o Bahia ficou bem confortável no jogo. O terceiro gol não demorou a sair. Aos 38 minutos, Vitor Jacaré descolou belo passe para o garoto Everton. Ele tocou na saída de Lucas Perri e ampliou para o Esquadrão. Foi o primeiro gol do atacante como jogador profissional.

Nos minutos finais ainda deu tempo do meia Patrick Verhon estrear como profissional. Mas o placar seguiu sem alterações o Bahia confirmou a vitória por 3x0.