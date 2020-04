Bahia chega a 246 infectados por coronavírus; 10 mortes são investigadas

A Bahia registrou 29 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), já são 246 infectados em toda a Bahia.

Dos casos confirmados, 21 são de Salvador, o que equivale a aproximadamente 72%. A cidade lidera o número de pessoas diagnosticadas com a covid-19, com 153 testes positivos.

Foram na capital baiana, inclusive, as únicas duas mortes em decorrência da doença registradas no estado - outras 10 são investigadas, segundo a Sesab.

Os números divulgados contabilizam todos os registros de janeiro até as 17h desta quarta-feira (1º). Ao todo, 34 pessoas estão curadas da doença e 33 estão internadas.

De acordo com a Sesab, apenas 3,8% pessoas que fizeram o exame testaram positivo para a covid-19. O número de casos descartados é de 1.763. Dos contaminados, 52,03% são do sexo masculino e 47,97% do sexo feminino. O coeficiente de incidência por 100.000 habitantes foi maior na faixa de 70 a 79 anos (3,44), indicando o maior risco de adoecer entre os idosos.

O boletim ressalta ainda que, diferente do que foi divulgado no boletim anterior, Catu não possui casos confirmados de Covid-19.

Diagnóstico laboratorial de infecção pelo SARS-CoV-2

Pacientes com suspeita de COVID-19 devem ter amostras coletadas e enviadas para o Lacen-BA quando estiverem em um dos seguintes critérios abaixo-relacionados:

1. Pacientes com sinais de gravidade, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou internados;

2. Pacientes sem sinais de gravidade contactantes de caso de COVID-19 suspeito ou confirmado, ou com histórico de viagem recente ao exterior em países com circulação do SARS-CoV2, e regiões do país com transmissão comunitária sustentada;;

3. Profissionais de saúde com sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19;

4. Gestantes com sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19;

5. Pessoas com febre, suspeitas de infecção, triadas nos Aeroportos, Portos e nas Estradas.

Observação: pacientes que não se enquadrem nas situações acima não têm indicação para coleta de amostras.