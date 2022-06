Bahia chega a 30 mil mortos por covid-19 desde o início da pandemia

Trinta mil pessoas morreram em decorrência da covid-9 na Bahia, desde o início da pandemia. O estado chegou a essa marca, nesta terça-feira (21), após a divulgação do novo boletim epidemiológico, que já contabiliza o número de mortos nas últimas 24 horas. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), dez mortes foram registradas de segunda (20) para terça (21).

No total, nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 1.609 casos positivos de covid-19 e 1.032 recuperados.

Dos 1.561.006 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.526.689 já são considerados recuperados, 4.317 encontram-se ativos.

O boletim epidemiológico desta terça-feira (21) contabiliza ainda 1.902.723 casos descartados e 339.635 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta terça.

Na Bahia, 63.991 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Vacinação

Até o momento temos 11.612.698 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.675.990 com a segunda dose ou dose única, 6.201.040 com a dose de reforço e 549.205 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 964.994 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 542.556 já tomaram também a segunda dose.