Bahia chega a 431 casos de coronavírus; 83 pacientes já foram curados

A Bahia registra 431 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19). Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), até o momento, são dez óbitos confirmados e 1.914 casos descartados. Das mortes, oito foram notificadas em Salvador, uma em Utinga e outra em Itapetinga.

Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 12 horas desta segunda-feira (6). Ao todo, 83 pessoas estão recuperadas e 46 encontram-se internadas, sendo 26 em UTI.

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Sem casos em Ouriçangas

Diferente do divulgado anteriormente, o município de Ouriçangas não possui casos positivos de covid-19. Houve uma retificação na ficha de notificação do paciente, pois o mesmo reside em Salvador.

A Sesab ressalta ainda que os pacientes são responsáveis pelo correto preenchimento dos dados a fim de que as autoridades sanitárias façam as investigações epidemiológicas no tempo mais breve possível.

Ressaltamos que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Outras informações em www.saude.ba.gov.br/coronavirus.

Um novo boletim com a descrição detalhada do local de ocorrência dos casos será publicado nesta segunda-feira (6), a partir das 17h.