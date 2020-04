Bahia chega a 51 mortes por coronavírus, com 1.644 casos confirmados

A Bahia registrou duas novas mortes por covid-19, segundo boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesab) divulgado nesta quarta-feira (22). A morte de um funcionário das Organizações Sociais Irmã Dulce (Osid) ainda não entrou no balanço da secretaria, mas foi confirmada pela instituição, o que leva o número total de óbitos a 51.

A 49º morte aconteceu ontem, em um hospital público de Salvador. A vítima era um homem de 62 anos que tinha histórico de doença cardiovascular e pneumonia crônica. Ele morava em Capim Grosso.

O 50º caso foi de uma idosa de 97 anos que tinha hipertensão, Parkinson e Alzheimer. Ela estava desde 17 de abril internada em um hospital da capital, onde acabou falecendo também ontem.

Já o caso do funcionário da Osid, que ainda não está no balanço, aconteceu hoje. O técnico de enfermagem Antônio César Ferreira Pitta de Jesus, 48 anos. Cesinha, como era conhecido, trabalhava no Hospital Santo Antônio, das Osid, como funconário do banco de sangue da unidade. Ele estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador, unidade de referência para tratamento da covid-19.

As mortes aconteceram nas cidades de Água Fria (1); Adustina (1); Araci (1); Belmonte (1); Capim Grosso (1); Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (3); Ipiaú (1); Itabuna (1); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Salvador (24); Uruçuca (2); Utinga (1); Vitória da Conquista (1).

A Bahia registra 1.644 casos confirmados do novo coronavírus. Ao todo, 388 pessoas estão recuperadas e 165 encontram-se internadas, sendo 61 em UTI.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

13/4 Idosa de 82 anos (Gongogi)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

15/04 Homem de 81 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Mulher de 60 anos (Hospital público, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Idosa de 82 anos residente de Lauro de Freiras (Hospital particular de Salvador)

16/04 Homem de 28 anos (Hospital Couto Maia, Salvador)

16/4 Idoso de 73 anos (Hospital particular de Salvador)

16/4 Homem de 37 anos (Hospital filantropico em Itabuna)

16/4 Homem de 27 anos (Salvador)

17/4 Idoso de 63 anos (Hospital público, Ilhéus)

17/4 Idoso de 80 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos natural de Feira (Hospital Couto Maia, Salvador)

18/4 Idosa de 79 anos (Hospital público, Salvador)

18/4 Homem de 26 anos (era de Ipiaú, estava internado em hospital público de Salvador)

20/4 Médico de 55 anos (Hospital da Costa do Cacau, Ilhéus)

20/4 Mulher de 54 anos (residente em Água Fria, faleceu em hospital público de Salvador)

21/04 Homem de 62 anos (residente em Capim Grande, faleceu em público de Salvador)

21/04 Idosa de 97 anos (Hospital de Salvador)

22/04 Funcionário das Osid (Hospital Couto Maia, Salvador). Ainda não está no boletim